Маркл высмеяла королевский протокол

Жена британского принца Гарри Меган Маркл рассказала о своем знакомстве с королевой Великобритании. Ее представили Елизавете II в 2016 году, и во время этой встречи ей пришлось придерживаться строгих правил дворцового протокола, сообщает The Daily Mail.

Фото: Мир24 Мир24

Меган Маркл, которая сейчас носит титул герцогини Сассекской, сравнила знакомство с королевой с Medieval Times – американскими тематическими ужинами, которые проходят в средневековом антураже. Она рассказала, что не была готова к такому важному событию – будущий муж пригласил ее на обед и только в последний момент предупредил, что там будет Елизавета II.

Меган отметила, что просьба сделать перед королевой книксен повергла ее в замешательство. Ей пришлось гуглить, как это делается. В беседе с журналистами она повторила фрагмент своей первой встречи с монархом, в шутливой манере изобразив преувеличенно-низкий поклон. Но сидевшему рядом принцу Гарри сценка явно не показалась забавной.

Отметим, что накануне герцоги Сассекские выпустили документальный фильм об истории своих отношений и о жизни в королевской семье.