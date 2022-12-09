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24 минуты назад

Меган Маркл высмеяла королевский протокол, изобразив первый книксен перед Елизаветой II

Мир24

Жена британского принца Гарри Меган Маркл рассказала о своем знакомстве с королевой Великобритании. Ее представили Елизавете II в 2016 году, и во время этой встречи ей пришлось придерживаться строгих правил дворцового протокола, сообщает The Daily Mail.

Маркл высмеяла королевский протокол
Фото: Мир24Мир24

Меган Маркл, которая сейчас носит титул герцогини Сассекской, сравнила знакомство с королевой с Medieval Times – американскими тематическими ужинами, которые проходят в средневековом антураже. Она рассказала, что не была готова к такому важному событию – будущий муж пригласил ее на обед и только в последний момент предупредил, что там будет Елизавета II.

Меган отметила, что просьба сделать перед королевой книксен повергла ее в замешательство. Ей пришлось гуглить, как это делается. В беседе с журналистами она повторила фрагмент своей первой встречи с монархом, в шутливой манере изобразив преувеличенно-низкий поклон. Но сидевшему рядом принцу Гарри сценка явно не показалась забавной.

Отметим, что накануне герцоги Сассекские выпустили документальный фильм об истории своих отношений и о жизни в королевской семье.

Ранее стало известно, что во время пребывания в Великобритании Меган Маркл получала угрозы. Отдел по борьбе с терроризмом лондонской полиции провел расследование и привлек к ответственности нескольких человек.

Звёзды,Елизавета II,
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