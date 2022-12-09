Федор Дунаевский, который сыграл главную роль в фильме "Курьер", не хочет, чтобы после развода с женой Ириной его дети жили у нее. Актер оспаривает решение суда, сообщает Starhit.

Когда Дунаевский разводился с женой Ириной, их восьмилетняя дочь Нина и пятнадцатилетний Стефан остались жить с матерью, а от Федора требовалось только выплачивать алименты. Актера это не устроило, поскольку, по его словам, жена не позволяет ему видеться с дочерью и создает в ее глазах негативный образ отца.

"Нагнетается нервозная обстановка, ребенок думает, что папа не хочет встречаться, это отражается на психологическом состоянии", — пояснил адвокат Дунаевского Сергей Жорин.

Подросток Стефан живет отдельно от матери, хотя в исковом заявлении она указала обратное. Ему пришлось переехать из-за дискомфорта и частых ссор.

Беседа между представителями сторон пройдет в Хамовническом районном суде 27 декабря.