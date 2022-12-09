Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
43 минуты назад

Историк моды Васильев заявил, что ему нравится "элемент таинственности" в личной жизни

Газета.Ruиещё 1

Историк моды и телеведущий Александр Васильев объяснил в беседе с mk.ru, почему скрывает свою личную жизнь.

Васильев заявил, что ему нравится "элемент таинственности" в личной жизни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Васильев заявил, что ему нравится «элемент таинственности». Историк моды считает, что частная жизнь должна оставаться сугубо личной. «Да и потом, в мои годы, побойтесь Бога, это уже не приоритет!» — заключил ведущий.

Ранее Васильев рассказал, что хранит у себя наряды певицы Аллы Пугачевой и Людмилы Гурченко. Историк моды отметил, что очень тяжело ухаживать за вещами. Ведущий хранит вещи в разных странах.

В ноябре Васильев заявил, что артистка Любовь Успенская придает большое значение сексу.

Звёзды,Любовь Успенская,Александр Васильев,Людмила Гурченко,Алла Пугачева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители