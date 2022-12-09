Васильев заявил, что ему нравится "элемент таинственности" в личной жизни

Историк моды и телеведущий Александр Васильев объяснил в беседе с mk.ru, почему скрывает свою личную жизнь.

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Васильев заявил, что ему нравится «элемент таинственности». Историк моды считает, что частная жизнь должна оставаться сугубо личной. «Да и потом, в мои годы, побойтесь Бога, это уже не приоритет!» — заключил ведущий.

Ранее Васильев рассказал, что хранит у себя наряды певицы Аллы Пугачевой и Людмилы Гурченко. Историк моды отметил, что очень тяжело ухаживать за вещами. Ведущий хранит вещи в разных странах.