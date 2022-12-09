Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
43 минуты назад

Певица Лолита вспомнила, как стала жертвой мошенников в новогоднюю ночь

Певица Лолита Милявская призналась, что стала жертвой воришек. У артистки украли телефон прямо на Новый год.

Лолита вспомнила, как стала жертвой мошенников в новогоднюю ночь
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Милявская призналась, что кража произошла много лет тому назад, тогда артистка первый год была замужем. Вместе со своим избранником исполнительница праздновала Новый год на даче у одного «известного человека». Супруг предложил ей отправиться на улицу и посмотреть на салют. После того, как Милявская вернулась в дом, телефона уже не было на месте, вора так и не нашли.

«Просто было неудобно досматривать официантов. Но этот Новый год я запомнила на всю жизнь», — рассказала артистка в беседе с Teleprogramma.pro.

Также Лолита добавила, что это был первый праздник, когда она решила не работать.

Звёзды,Лолита Милявская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители