Лолита вспомнила, как стала жертвой мошенников в новогоднюю ночь

Певица Лолита Милявская призналась, что стала жертвой воришек. У артистки украли телефон прямо на Новый год.
Милявская призналась, что кража произошла много лет тому назад, тогда артистка первый год была замужем. Вместе со своим избранником исполнительница праздновала Новый год на даче у одного «известного человека». Супруг предложил ей отправиться на улицу и посмотреть на салют. После того, как Милявская вернулась в дом, телефона уже не было на месте, вора так и не нашли.
«Просто было неудобно досматривать официантов. Но этот Новый год я запомнила на всю жизнь», — рассказала артистка в беседе с Teleprogramma.pro.
Также Лолита добавила, что это был первый праздник, когда она решила не работать.