Лолита вспомнила, как стала жертвой мошенников в новогоднюю ночь

Милявская призналась, что кража произошла много лет тому назад, тогда артистка первый год была замужем. Вместе со своим избранником исполнительница праздновала Новый год на даче у одного «известного человека». Супруг предложил ей отправиться на улицу и посмотреть на салют. После того, как Милявская вернулась в дом, телефона уже не было на месте, вора так и не нашли.