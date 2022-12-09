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45 минут назад

Дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум во время показа Celine в Лос-Анджелесе

Газета.Ru

Дочь супермодели Синди Кроуфорд, 21-летняя Кайя Гербер, приняла участие в показе Celine в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

Дочь Кроуфорд вышла на подиум во время показа Celine
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший четверг, 8 декабря, в театре The Wiltern в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялся показ осенне-зимней коллекции Celine. В шоу приняла участие Кайя Гербер. Модель дважды вышла на подиум — в золотом мини-платье с разрезами на талии, а также в смокинге и кожаных брюках с низкой посадкой.

В первых рядах девушку поддерживали ее родители — супермодель Синди Кроуфорд и бизнесмен Ранде Гербер — и старший брат Пресли.

В прошлом месяце Кайю Гербер заподозрили в романе с солистом группы Måneskin Давидом Дамиано. Инсайдеры сообщили DeuxMoi, что застали пару за поцелуями в ночном клубе. Однако ни модель, ни музыкант, ни их представители слухи о романе не комментировали.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что дочь супермодели Кейт Мосс появилась на публике в «голом» платье.

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