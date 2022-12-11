Самбурская показала, как выглядит утром без косметики и фильтров

Настасья Самбурская жалуется крайне редко, а уж открыто взывает к сочувствию вообще примерно никогда. Но сегодня утром актриса посетовала на плохое самочувствие (кого сейчас этим удивишь, увы) и даже попросила подписчиков ее пожалеть. В подтверждение недомогания актриса и певица опубликовала честное фото без макияжа и намека на фильтры.

Мы, честно, опухшего носа не углядели, а вот упругую и поднятую кожу видно невооруженным глазом. Но и усталость, увы, налицо. На лице, вернее. Так что, Настасья, как вы и просили: сочувствуем вам! Поскорее выздоравливайте и, пожалуйста, берегите себя. Как говорится в самом народном новогоднем фильме, «Всем надо быть в форме, всем надо Новый год встречать».