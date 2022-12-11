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47 минут назад

Настасья Самбурская показала, как она выглядит утром без косметики и фильтров

Super.ruиещё 1

Настасья Самбурская жалуется крайне редко, а уж открыто взывает к сочувствию вообще примерно никогда. Но сегодня утром актриса посетовала на плохое самочувствие (кого сейчас этим удивишь, увы) и даже попросила подписчиков ее пожалеть. В подтверждение недомогания актриса и певица опубликовала честное фото без макияжа и намека на фильтры.

Самбурская показала, как выглядит утром без косметики и фильтров
Фото: Super.ruSuper.ru

«Пожалейте меня, пожалуйста, никак не поправлюсь. Нос вон опух», — подписала снимок Настасья.

Соцсети

Мы, честно, опухшего носа не углядели, а вот упругую и поднятую кожу видно невооруженным глазом. Но и усталость, увы, налицо. На лице, вернее. Так что, Настасья, как вы и просили: сочувствуем вам! Поскорее выздоравливайте и, пожалуйста, берегите себя. Как говорится в самом народном новогоднем фильме, «Всем надо быть в форме, всем надо Новый год встречать».

Звёзды,Настасья Самбурская,
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