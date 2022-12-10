Почему Костюшкин не хочет отмечать Новый год с женой

Далеко не все знаменитости мечтают провести новогоднюю ночь в кругу родных и близких. Работа на праздники настолько входит в привычку, что тихий выходной в семейном формате в «горячие дни» скорее признак угасшей популярности, чем долгожданная передышка — отсюда стресс и ссоры по пустякам.

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Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал Муз-ТВ, что в последние годы работал в новогоднюю ночь и в этом году также планирует провести праздник вдали от жены и детей.

Изредка артист все же празднует Новый год с семьей, но ничем хорошим это не заканчивается.

«Моя истерика, хотя и жены тоже, как правило, наша главная новогодняя традиция. То я вовремя не поставил блюда на стол, то я не донес посуду, салаты не поставил. В общем, как обычно, ссоримся где-то к половине двенадцатого и в двенадцать миримся», — рассказал Костюшкин Муз-ТВ.