Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Татьяна Брухунова по просьбе Петросяна поделилась снимком с оголенной грудью

runews24.ru

При этом она отметила, что подобные публикации — исключение, так как она не считает нужным демонстрировать свое тело «не по делу».

Брухунова по просьбе Петросяна обнажила грудь
Фото: runews24.rurunews24.ru

Татьяна Брухунова поделилась кадрами, на которых видна оголенная грудь. Снимки она опубликовала в своих социальных сетях.

На серии снимков Татьяна предстала перед подписчиками в платье миди с узлом на талии. На одной из фотографий видна грудь женщины. Татьяна Брухунова отметила, что первую фотографию она выбрала сама, а вот вторую, пикантную, предложил выложить ее муж Евгений Петросян.

Соцсети

При этом поклонники одобрили подобный выбор, отметив, что юморист знает толк в «сексуальных карточках». Многие в комментариях отметили, что Евгений Петросян «озорник».

В ответ Татьяна Брухунова подтвердила, что муж «еще какой озорник», однако отметила, что подобные фото являются исключениями. Это она связала с тем, что не считает необходимым демонстрировать свое тело «не по делу».

Напомним, Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова недавно улетели на отдых на Мальдивы. Татьяна время от времени делится с подписчиками новыми кадрами из поездки.

Звёзды,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители