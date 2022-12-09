Брухунова по просьбе Петросяна обнажила грудь

При этом она отметила, что подобные публикации — исключение, так как она не считает нужным демонстрировать свое тело «не по делу».

Фото: runews24.ru runews24.ru

Татьяна Брухунова поделилась кадрами, на которых видна оголенная грудь. Снимки она опубликовала в своих социальных сетях.

На серии снимков Татьяна предстала перед подписчиками в платье миди с узлом на талии. На одной из фотографий видна грудь женщины. Татьяна Брухунова отметила, что первую фотографию она выбрала сама, а вот вторую, пикантную, предложил выложить ее муж Евгений Петросян.

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При этом поклонники одобрили подобный выбор, отметив, что юморист знает толк в «сексуальных карточках». Многие в комментариях отметили, что Евгений Петросян «озорник».

В ответ Татьяна Брухунова подтвердила, что муж «еще какой озорник», однако отметила, что подобные фото являются исключениями. Это она связала с тем, что не считает необходимым демонстрировать свое тело «не по делу».