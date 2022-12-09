«В Америке все судят бедных мужиков, дают сроки за то, что он когда-то домогался известной актрисы. Извини, милая, но, если ты ему дала сама, он же тебя не насиловал за эту роль — значит, ты получила бартер. Ты дала ему свое тело, он тебе дал роль», — рассуждала Семенович в YouTube-шоу Лауры Джугелии FAMETIME.TV.