Частенько ходят слухи, что в шоу-бизнес попадают через «постель». На эту тему любят шутить многие Интернет-пользователи, когда сомневаются в природном таланте некоторых артистов. Кроме того, в последнее время наметилась целая тенденция, когда жертвы насилия спустя много лет признаются, что их принуждали к интиму ради карьерного продвижения.
Анна Семенович была солисткой в популярной поп-группе «Блестящие», хиты которых гремели отовсюду в 2000-ых. Вокруг коллектива ходило множество нелицеприятных слухов — мол, гастроли не являются их единственным источником дохода…
Певица опровергла все домыслы недоброжелателей! Анна никогда не спала с мужчинами за деньги. Блондинка даже представить себе не может, что могла бы провести ночь с каким-то бизнесменом, к которому у неё нет чувств.
«В Америке все судят бедных мужиков, дают сроки за то, что он когда-то домогался известной актрисы. Извини, милая, но, если ты ему дала сама, он же тебя не насиловал за эту роль — значит, ты получила бартер. Ты дала ему свое тело, он тебе дал роль», — рассуждала Семенович в YouTube-шоу Лауры Джугелии FAMETIME.TV.
Знаменитость заверила, что продюсер «Блестящих» никогда не заставлял девушек вступать в интим с влиятельными заказчиками на корпоративах.
«Нас Листерман никогда не продавал, мы никогда не пели в бане, и ни одна девушка не занималась сексом после концерта, как это кажется обывателям», — заключила Анна.