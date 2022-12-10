Наоми Кэмпбелл вышла в свет в платье с глубоким декольте

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл стала гостьей Международного кинофестиваля Red Sea. Снимки появились в социальных сетях.
52-летняя супермодель продемонстрировала подтянутую фигуру в зеленом платье с глубоким декольте, рукавами-перьями, длинным шлейфом и разрезом до колена. Образ дополнили крупные кольца с бриллиантами, ожерелье и черные туфли с открытым мыском.
Гостями вечера также стали Антонио Бандерас, который намекнул на пятый фильм о Шреке, и Эд Вествик со своей девушкой.
Вопреки возрасту, Наоми Кэмпбелл продолжает оставаться одной из самых востребованных моделей. "Черная пантера" приняла участие в пяти шоу на прошедших мировых Неделях моды — Boss и Tod's в Милане, Burberry и Alexander McQueen в Лондоне, Messika в Париже — провела модный показ в столице Катара Дохе и снялась для обложки ноябрьского номера Vogue Arabia.