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2 часа назад

Наоми Кэмпбелл в платье с глубоким декольте появилась на кинофестивале

Газета.Ru

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл стала гостьей Международного кинофестиваля Red Sea. Снимки появились в социальных сетях.

Наоми Кэмпбелл вышла в свет в платье с глубоким декольте
Фото: Inc-NewsInc-News

52-летняя супермодель продемонстрировала подтянутую фигуру в зеленом платье с глубоким декольте, рукавами-перьями, длинным шлейфом и разрезом до колена. Образ дополнили крупные кольца с бриллиантами, ожерелье и черные туфли с открытым мыском.

Гостями вечера также стали Антонио Бандерас, который намекнул на пятый фильм о Шреке, и Эд Вествик со своей девушкой.

Вопреки возрасту, Наоми Кэмпбелл продолжает оставаться одной из самых востребованных моделей. "Черная пантера" приняла участие в пяти шоу на прошедших мировых Неделях моды — Boss и Tod's в Милане, Burberry и Alexander McQueen в Лондоне, Messika в Париже — провела модный показ в столице Катара Дохе и снялась для обложки ноябрьского номера Vogue Arabia.

Звёзды,Эд Вествик,Антонио Бандерас,Наоми Кэмпбелл,
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