Рейтинг самых влиятельных женщин 2022 года

Газета Financial Times представила список самых влиятельных женщин мира по итогам 2022 года. В рейтинг попали 25 человек. "Рамблер" расскажет об участницах списка.

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Среди необычных персонажей в топ-лист попала американская исполнительница Билли Айлиш. По словам экспертов, в свои 20 лет девушка стала лауреатом "Оскара" за песню к последнему фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Вопреки своей скандальной репутации в списки появилась и герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая в этом году запустила свой подкаст "Архетипы". В нем Меган исследует стереотипы, которые преследуют женщин.

Вместе с представительницей королевской семьи в списке оказалась премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, благодаря усилиям которой государство вышло из-под власти Англии.

Самыми влиятельными женщинами 2022 года признали премьер-министра Финляндии Санну Марин, которая оказалась в центре скандала из-за любви к танцам на вечеринках, вице-президента Колумбии Франсиа Елену Маркес Мину и первую темнокожую судью Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон.

На фоне протестов из-за смерти иранки Махсы Амини, в список были включены активистки из Ирана, которые прямо сейчас сражаются за право женщин на свободное распоряжение своей жизнью.