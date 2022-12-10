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1 час назад

Рейтинг самых влиятельных женщин 2022 года

Даша Краснова

Газета Financial Times представила список самых влиятельных женщин мира по итогам 2022 года. В рейтинг попали 25 человек. "Рамблер" расскажет об участницах списка.

Рейтинг самых влиятельных женщин 2022 года
Фото: социальные сетисоциальные сети

Среди необычных персонажей в топ-лист попала американская исполнительница Билли Айлиш. По словам экспертов, в свои 20 лет девушка стала лауреатом "Оскара" за песню к последнему фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Вопреки своей скандальной репутации в списки появилась и герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая в этом году запустила свой подкаст "Архетипы". В нем Меган исследует стереотипы, которые преследуют женщин.

Меган Маркл призналась, что завидовала Пэрис Хилтон

Вместе с представительницей королевской семьи в списке оказалась премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, благодаря усилиям которой государство вышло из-под власти Англии.

Самыми влиятельными женщинами 2022 года признали премьер-министра Финляндии Санну Марин, которая оказалась в центре скандала из-за любви к танцам на вечеринках, вице-президента Колумбии Франсиа Елену Маркес Мину и первую темнокожую судью Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон.

На фоне протестов из-за смерти иранки Махсы Амини, в список были включены активистки из Ирана, которые прямо сейчас сражаются за право женщин на свободное распоряжение своей жизнью.

Влиятельными признаны министр Министерства по вопросам изменения климата Пакистана Шерри Рехман, выступающая за защиту прав женщин врач Ребекка Гомпертс, спортсменка Серена Уильямс, Доми Ши, которая срежессировала мультик "Я краснею", а также руководитель украинской организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук.

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