Солист «Иванушек» раскрыл планы на 2023 год

Кирилл Туриченко – солист группы «Иванушки International», в которой он выступает с 2013 года. Также артист записывает сольные треки. В интервью «ФедералПресс» Кирилл рассказал, какие творческие планы у него есть на 2023-й и с кем он встретит Новый год.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Кирилл, подскажите, пожалуйста, как завершается ваш 2022 год?

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— Год для меня заканчивается, как всегда, в предновогодней рабочей суете. Только что в «Крокус Сити Холл» прошли два больших концерта группы «Иванушки International», которые собрали два аншлага по 7 тысяч человек. А прямо сейчас идет усиленная подготовка к долгожданному концерту 14 декабря с Юсифом Эйвазовым (азербайджанский оперный певец. – Прим. ред.) также в «Крокусе».

Несмотря на то, что концерт был неоднократно перенесен, не был сдан ни один билет! Это удивительно и невероятно приятно! За год я выпустил 5 своих сольных песен, и совсем скоро выйдет мой клип. Это для меня большой личный успех.

Если говорить не только о творчестве, то в этом году я открыл еще один магазин «Галамарт by Кирилл Туриченко», где можно найти тысячи полезных товаров для дома, а также мой мерч.

Чего ждать вашим поклонникам в ближайшее время? Может быть, вы планируете принять участие в новых ТВ-шоу?

— Совсем недавно я дважды принял участие в шоу «Дуэты», эфиры которого вы могли видеть в декабре. Я очень избирательно отношусь к предложениям об участии в проектах и соглашаюсь далеко не на все, но могу сказать, что в 2023 году обязательно удивлю вас своим появлением на ТВ.

Подскажите, а группа «Иванушки International» будет участвовать в новогоднем «Голубом огоньке» или других новогодних шоу?

— Да, конечно, группа «Иванушки International» по традиции принимает участие в съемках, посвященных Новому году. К сожалению, всех секретов я раскрыть не могу. Обязательно включайте телевизор в новогоднюю ночь, и все сами увидите!

Планируется ли выпуск новых треков в 2023 году?

— В 2023 году уже запланирован выход как минимум двух моих сольных песен и одного клипа. Также должны состояться мои концерты в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, на Дальнем Востоке и в других городах. Афиша постоянно дополняется, поэтому, чтобы не пропустить концерт в вашем городе, обязательно следите за информацией на моем сайте kirillturichenko.ru. Буду очень рад видеть каждого на моих концертах.

Какой идеальный Новый год для вас? Где и с кем вы хотели бы встретить 2023 год?