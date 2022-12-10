Ивлеева рассказала о странной просьбе сотрудника ДПС

По словам Ивлеевой, встреча получилась весьма неожиданной.

Фото: Кадр из сериала "Туристическая полиция" Кадр из сериала "Туристическая полиция"

Артистка стояла в пробке, когда к ее машине подошел сотрудник ДПС. Настя удивилась, поскольку нарушить правила дорожного движения в пробке довольно проблематично, но опустила стекло.

Сотрудник ДПС оказался поклонником Ивлеевой и, заметив ее, не мог не воспользоваться удачной возможностью пообщаться с ней.

Фанат также спросил, чем закончится шоу «Сердце Ивлеевой», которое сейчас идет на одном из каналов. Ивлеева призналась, что рассказала остановившему ее «дпснику»-фанату о том, что же произошло в финале шоу.