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1 час назад

Настя Ивлеева рассказала о неожиданной встрече с сотрудником ДПС

Мария Кимакович

По словам Ивлеевой, встреча получилась весьма неожиданной.

Ивлеева рассказала о странной просьбе сотрудника ДПС
Фото: Кадр из сериала "Туристическая полиция"Кадр из сериала "Туристическая полиция"

Артистка стояла в пробке, когда к ее машине подошел сотрудник ДПС. Настя удивилась, поскольку нарушить правила дорожного движения в пробке довольно проблематично, но опустила стекло.

Сотрудник ДПС оказался поклонником Ивлеевой и, заметив ее, не мог не воспользоваться удачной возможностью пообщаться с ней.

Фанат также спросил, чем закончится шоу «Сердце Ивлеевой», которое сейчас идет на одном из каналов. Ивлеева призналась, что рассказала остановившему ее «дпснику»-фанату о том, что же произошло в финале шоу.

Ивлеева все еще мечтает вернуть бывшего

Правда артистка отметила, что попросила молодого человека не раскрывать этот секрет никому.

Ранее Ивлеева случайно раскрыла актуальную фамилию одним снимком.

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