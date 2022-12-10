Бекхэм призналась, действительно ли она сделала пластику носа

48-летняя экс-перчинка снялась в рождественском видео звездного визажиста Шарлотты Тилбери, где прокомментировала слухи о своей ринопластике. Как выяснилось, обеих на протяжении многих лет преследуют обвинения в злоупотреблении пластической хирургией. Тилбери поделилась, что люди постоянно задают неуместный вопрос, на который у нее всегда готов ответ: это всего лишь мейк-ап трюк. Немного темного контуринга с двух сторон носа, светлый хайлайтер в центре — и готово!
Виктории это ситуация тоже оказалась знакома.
«Люди постоянно говорят, что у меня была ринопластика, — пожаловалась певица и дизайнер. — Но я никогда ее не делала, у меня всегда был такой нос».
Кстати, Виктория не отрицает, что уже ложилась под нож платического хирурга. В 2017 году она рассказала о грудных имплантах в открытом письме себе 18-летней, которое опубликовала в британском Vogue.
«Наверное, я должна сказать: "Не возись со своей грудью", — написала она. — То, что я столько лет это отрицала, — просто глупость. Знак неуверенности».
Что ж, радуемся за Викторию — ну и, если совсем откровенно, чуточку сомневаемся в ее честности, глядя на старые фотографии. А заодно учимся волшебному контурингу, который преобразит любой нос.