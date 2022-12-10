Бекхэм призналась, действительно ли она сделала пластику носа

48-летняя экс-перчинка снялась в рождественском видео звездного визажиста Шарлотты Тилбери, где прокомментировала слухи о своей ринопластике. Как выяснилось, обеих на протяжении многих лет преследуют обвинения в злоупотреблении пластической хирургией. Тилбери поделилась, что люди постоянно задают неуместный вопрос, на который у нее всегда готов ответ: это всего лишь мейк-ап трюк. Немного темного контуринга с двух сторон носа, светлый хайлайтер в центре — и готово!