Американская актриса Кейт Хадсон впервые за долгое время появилась на публике с 18-летним сыном Райдером. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Актриса была одета в кипенно-белое платье в пол с разрезами, которое дополнила клатчем-ридикюлем и туфлями на шпильке с эффектом металлик. На ее сыне были темно-синий костюм и туфли. Кейт Хадсон воспитывает троих детей от трех разных мужчин. В первом браке с рок-музыкантом Крисом Робинсоном у актрисы родился сын Райдер, которому сегодня 18 лет.

От фронтмена группы Muse Мэттью Беллами у нее есть 11-летний сын Бингем, а также 4-летняя дочь Рани от основателя звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикавы.