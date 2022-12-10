Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
26 минут назад

Кейт Хадсон впервые за долгое время появилась на публике с 18-летним сыном

Газета.Ru

Американская актриса Кейт Хадсон впервые за долгое время появилась на публике с 18-летним сыном Райдером. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

Кейт Хадсон впервые за долгое время появилась на публике с 18-летним сыном
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актриса была одета в кипенно-белое платье в пол с разрезами, которое дополнила клатчем-ридикюлем и туфлями на шпильке с эффектом металлик. На ее сыне были темно-синий костюм и туфли. Кейт Хадсон воспитывает троих детей от трех разных мужчин. В первом браке с рок-музыкантом Крисом Робинсоном у актрисы родился сын Райдер, которому сегодня 18 лет.

От фронтмена группы Muse Мэттью Беллами у нее есть 11-летний сын Бингем, а также 4-летняя дочь Рани от основателя звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикавы.

С последним Хадсон помолвилась в сентябре 2021 года. Ранее Дрю Бэрримор объяснила, почему не дарит своим детям подарки на Рождество.

Звёзды,Мэттью Беллами,Крис Робинсон,Кейт Хадсон,Дрю Бэрримор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители