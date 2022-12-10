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44 минуты назад

Встречаются! Чеботина рассказала о первом поцелуе с ЮрКиссом

Popcake.tv

Что происходит между Люсей Чеботиной и ЮрКиссом непонятно уже более трех лет. Парочку то и дело подозревают в романе, вот только артисты напрямую не говорит, что их связывает. Но иногда все же подливают масло в огонь.

Встречаются! Чеботина рассказала о первом поцелуе с ЮрКиссом
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

На днях артисты дали небольшое интервью. Там их попросили описать друг друга тремя словами. Чеботина, не задумываясь, сказала: «Главный мужчина в жизни».

А ЮрКисс в свою очередь заявил: «Самая прекрасная девушка». Ну разве может быть что-то милее? Несмотря на то, что они не хотят афишировать свою личную жизнь, парочка все-таки рассказала, что их знакомство произошло в «Крокусе». Там и случился их первый поцелуй.

«Это было в Крокусе, где мы и встретились впервые», – сказала Люся.

К слову, многие считают, что девушка закрутила роман с парнем только из-за его влиятельных родителей. Якобы Чеботиной нужно было как-то прорваться на экраны и в ротацию, а родители парня ей в этом помогли. Однако девушка категорически отрицает эту историю развития событий. По словам Люси, она добилась всего сама.

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