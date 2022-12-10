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6 минут назад

Карди Би откровенно рассказала, почему уменьшила ягодицы

Super.ru

Эпатажная рэперша известна своими пышными формами ничуть не меньше, чем хитами. Но оказывается, недавно она уменьшила свою «визитную карточку» — внушительных пятую точку. Об этом Карди откровенно рассказала во время прямой трансляции, которую устроила для подписчиков.

Карди Би откровенно рассказала, почему уменьшила ягодицы
Фото: Super.ruSuper.ru

«Я убрала 95% своих биополимеров... Если вы не знаете, что такое биополимеры, это уколы в з***ницу», — максимально доходчиво объяснила звезда.

Super.ru

До того как стать мировой знаменитостью, Карди зарабатывала на жизнь стриптизом. Тогда-то она и решила увеличить ягодицы, чтобы соответствовать довольно специфическим стандартам красоты в этой профессии. Ну а поскольку денег на качественные импланты у нее не было, девушка выбрала нелегальные и крайне опасные инъекции биополимеров. Эти вещества могут перемещаться по всему телу, вызывая серьезные побочные эффекты. Дальше — больше: процедура прошла в подвале и стоила каких-то 800 долларов. А женщину, которая сделала Карди те самые уколы, позже обвинили в смерти другой пациентки.

Карди объяснила, что удаление вещества было «сумасшедшим процессом», и предостерегла подписчиков от повторения своих ошибок. «Все, что я хочу сказать, это если вы молоды — если вам 19, 20, 21 год, — слишком худы и думаете: "О боже, у меня недостаточно жира, чтобы переместить его в задницу", просто не делайте этих уколов. Я супер, супер, супер против гребаных уколов в задницу. Я категорически против биополимеров», — продолжила хип-хоп-дива, отметив, что ее тело и так стало более пышным после беременности и родов. Напомним, у Карди и ее мужа, рэпера Offset, есть 4-летняя дочь Калча и годовалый сын Уэйв.

Но такая категоричная позиция по отношению к уколам совершенно не значит, что Карди против пластической хирургии. Так, прямом эфире она призналась, что сделала ринопластику, потому что ее не устраивал большой нос. «Он у меня от папы. От этой фигни надо было избавиться». Свою исповедь Карди подытожила так: что если кто-то чем-то недоволен в себе, то он должен «исправить это». Главное — делать это безопасным способом. Полностью поддерживаем!

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