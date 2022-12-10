Лариса Гузеева решила зарабатывать на пельменях

Лариса Гузеева анонсировала открытие нового дела. Актриса и телеведущая решила заняться бизнесом. Она вместе с подругой запустила собственную марку пельменей. Говорит, что не может сидеть без дела, поэтому решила вместе с подругой-сибирячкой открыть пельменную. Об этом она рассказала подписчикам на страничке своей социальной сети.
«Когда у человека появляется много времени, он начинает маяться дурью, так моя мамочка считала, поэтому я всегда была чем-то занята. Вот и сейчас решила с подругой открыть свое небольшое дело: то, что у меня получается лучше всего и от чего получаю удовольствие. Наташа сибирячка, я с Урала. Известно же: лучшие пельмени у нас», — написала звезда фильма «Жестокий романс».
Только вот поклонники пишут в комментариях, что пельмени от Гузеевой слишком дороговаты для рядового покупателя:
«1700? Дороговато-то как-то», «По такой цене вы их еще и сварить должны, полить-посыпать и подать», «Видно припекло актрису Гузееву, что занялась лепкой пельменей. Но как говорится, любой труд ценен», «Конечно, правильно, пенсионерам надо задумываться о доп заработке», — пишут фолловеры.
В последнее время Гузеева сидит практически без работы. О приостановке программы «Давай поженимся» стало еще известно в конце февраля. Шоу так и не вернули в эфир. После закрытия программы Гузеева очень переживала. Даже впала в депрессию, ходила по храмам, перестала общаться с людьми. Лариса попробовала себя в роли телеведущей проекта «Голос. 60+». Дмитрий Нагиев вел все версии программы «Голос», включая детскую. Однако Гузеевой не предложили эту работу. Как стало известно, «Голос. Дети» будет вести Яна Чурикова.