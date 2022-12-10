Лариса Гузеева решила зарабатывать на пельменях

«Когда у человека появляется много времени, он начинает маяться дурью, так моя мамочка считала, поэтому я всегда была чем-то занята. Вот и сейчас решила с подругой открыть свое небольшое дело: то, что у меня получается лучше всего и от чего получаю удовольствие. Наташа сибирячка, я с Урала. Известно же: лучшие пельмени у нас», — написала звезда фильма «Жестокий романс».