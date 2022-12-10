Ургант в центре скандала: голое фото падчерицы обсуждает весь интернет

Падчерица Ивана Урганта Эрика неоднократно шокировала публику своими откровенными фотографиями. Девушка проживает в Соединенных Штатах и увлечена искусством.
Она любит примерять на себя различные образы. Если посмотреть её фотографии в личном блоге, можно легко догадаться, что её тяготит стилистика гламурных 2000-ых — мини-юбки, худи, высокие сапоги на шпильке и другие характерные атрибуты того времени. Эрика Кикнадзе — дочь супруги Урганта Натальи.
Женщина родила наследницу от бизнесмена Теймураза Куталии. Тем не менее, юная девушка считает своим отцом Ивана Андреевича. У супругов также есть общие дети — дочери Нина и Валерия. На сей раз бунтарка с ярко-красными волосами предстала в новом, не менее экстравагантном образе! Эрика облачилась в кольчугу, взяла в руки стальной меч и начала позировать перед камерой.
Все бы ничего, но вот только ученица нью-йоркской школы Parsons School of Design была абсолютно голой! Образ дополняли многочисленные татуировки девушки, а также красная линза. Россияне в ужасе от смелых экспериментов Эрики!
Напомним, ранее девушка позировала на тротуаре, раздвинув ноги. Помимо этого, Интернет не забыл фото падчерицы Урганта в прозрачном платье, где были видны все её прелести.
Пользователи Сети диву даются, неужели Ивана Андреевича не смущают подобные фотографии дочери? «Урганту нормально, что его падчерица демонстрирует на весь Интернет свое тело?», «Если бы он уделял время её воспитанию, она бы не выкладывала такие фотографии», «Ладно бы в этом была красота, но ведь это сплошная пошлость!» — удивляются комментаторы.