Ургант в центре скандала: голое фото падчерицы обсуждает весь интернет

Падчерица Ивана Урганта Эрика неоднократно шокировала публику своими откровенными фотографиями. Девушка проживает в Соединенных Штатах и увлечена искусством.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Она любит примерять на себя различные образы. Если посмотреть её фотографии в личном блоге, можно легко догадаться, что её тяготит стилистика гламурных 2000-ых — мини-юбки, худи, высокие сапоги на шпильке и другие характерные атрибуты того времени. Эрика Кикнадзе — дочь супруги Урганта Натальи.

Женщина родила наследницу от бизнесмена Теймураза Куталии. Тем не менее, юная девушка считает своим отцом Ивана Андреевича. У супругов также есть общие дети — дочери Нина и Валерия. На сей раз бунтарка с ярко-красными волосами предстала в новом, не менее экстравагантном образе! Эрика облачилась в кольчугу, взяла в руки стальной меч и начала позировать перед камерой.

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Все бы ничего, но вот только ученица нью-йоркской школы Parsons School of Design была абсолютно голой! Образ дополняли многочисленные татуировки девушки, а также красная линза. Россияне в ужасе от смелых экспериментов Эрики!

Напомним, ранее девушка позировала на тротуаре, раздвинув ноги. Помимо этого, Интернет не забыл фото падчерицы Урганта в прозрачном платье, где были видны все её прелести.