Канье Уэста лишили почётной степени SAIC после его антисемитских высказываний

Канье Уэст лишился почётной степени Школы Института искусств в Чикаго после неоднозначных высказываний в адрес еврейского и афроамериканского сообщества. В письме, полученном прессой в этот четверг, президент SAIC Элисса Тенни аргументировала это решение. По ее мнению, рэпер проявил тревожное поведение, а также делал опасные заявления, которые не соответствуют ценностям их сообщества. Хотя частная художественная школа присуждает почётные степени тем, кто внёс большой вклад в искусство и культуру «здесь и сейчас», нынешние действия 45-летнего Уэста не соответствуют миссии организации. Кроме того, после встречи с советом управляющих, школа решила отменить присуждение степени обладателю «Грэмми».