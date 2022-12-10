Канье Уэста лишили почётной степени SAIC после его антисемитских высказываний

Канье Уэст лишился почётной степени Школы Института искусств в Чикаго после неоднозначных высказываний в адрес еврейского и афроамериканского сообщества. В письме, полученном прессой в этот четверг, президент SAIC Элисса Тенни аргументировала это решение. По ее мнению, рэпер проявил тревожное поведение, а также делал опасные заявления, которые не соответствуют ценностям их сообщества. Хотя частная художественная школа присуждает почётные степени тем, кто внёс большой вклад в искусство и культуру «здесь и сейчас», нынешние действия 45-летнего Уэста не соответствуют миссии организации. Кроме того, после встречи с советом управляющих, школа решила отменить присуждение степени обладателю «Грэмми».
«Принять такое решение было непросто, и оно было тщательно обдумано. Хотя мы твёрдо верим в право выражать различные мнения и убеждения, серьёзность его поведения сделала очевидным, что лишение этой чести было уместным», — написала президент SAIC, добавив, что это первый случай за 80-летнюю историю школы, когда степень была аннулирована.
Школа Института искусств Чикаго аннулировала почетную степень Канье Уэста
За последние несколько недель SAIC столкнулась с растущим давлением со стороны своих студентов, которые создали онлайн-петицию, призывающую лишить Уэста диплома. Группа собрала более 4 100 подписей. А сам Уэст примерно в то же время решил похвалить Адольфа Гитлера, заявив, что он видит «хорошие качества» в бывшем лидере нацистской Германии.