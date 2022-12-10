Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
3 часа назад

Канье Уэста лишили почётной степени SAIC после его антисемитских высказываний

Mainstyle

Канье Уэст лишился почётной степени Школы Института искусств в Чикаго после неоднозначных высказываний в адрес еврейского и афроамериканского сообщества. В письме, полученном прессой в этот четверг, президент SAIC Элисса Тенни аргументировала это решение. По ее мнению, рэпер проявил тревожное поведение, а также делал опасные заявления, которые не соответствуют ценностям их сообщества. Хотя частная художественная школа присуждает почётные степени тем, кто внёс большой вклад в искусство и культуру «здесь и сейчас», нынешние действия 45-летнего Уэста не соответствуют миссии организации. Кроме того, после встречи с советом управляющих, школа решила отменить присуждение степени обладателю «Грэмми».

Канье Уэста лишили почётной степени SAIC после его антисемитских высказываний
Фото: MainstyleMainstyle

«Принять такое решение было непросто, и оно было тщательно обдумано. Хотя мы твёрдо верим в право выражать различные мнения и убеждения, серьёзность его поведения сделала очевидным, что лишение этой чести было уместным», — написала президент SAIC, добавив, что это первый случай за 80-летнюю историю школы, когда степень была аннулирована.

Школа Института искусств Чикаго аннулировала почетную степень Канье Уэста

За последние несколько недель SAIC столкнулась с растущим давлением со стороны своих студентов, которые создали онлайн-петицию, призывающую лишить Уэста диплома. Группа собрала более 4 100 подписей. А сам Уэст примерно в то же время решил похвалить Адольфа Гитлера, заявив, что он видит «хорошие качества» в бывшем лидере нацистской Германии.

Звёзды,Канье Уэст,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители