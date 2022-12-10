Стало известно, во сколько обойдутся на корпоративе главные звезды страны

Иногда хочется побаловать себя выступлением звезды на собственном вечере, но чтобы потанцевать под любимый хит, придётся раскошелиться или копить лет двадцать. По крайней мере такие расценки предоставил продюсер «Империи музыки» Табриз Шахиди, а он не понаслышке знаком с внутренней кухней шоубиза. Самые дорогие артисты обойдутся в 10–12 млн рублей.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В топ самых дорогостоящих артистов попали Филипп Киркоров, группировка «Ленинград» и Гарик Сукачёв. Они просят за свои выступления от 10 до 12 млн рублей. В два раза дешевле обойдутся группы «Руки вверх» и рэпер Баста.

Подешевле, но всё равно за страшную сумму готовы спеть Леонид Агутин, Полина Гагарина и МакSим — 4–5 млн рублей. Zivert приедет на корпоратив за 3–4 млн рублей, а новая звезда Shaman — всего за 3 млн.

Шахиди объяснил, что обычно в списке указывается чистый гонорар, но на звезду придётся потратиться дополнительно — на жильё, транспорт для неё и музыкантов, гримёров и так далее. Хоть артисты теперь и не устраивают грандиозные шоу с кучей декораций, их всё равно приходится доставлять до места. Поэтому чем дальше от Москвы будет концерт, тем сильнее вырастут дополнительные траты.

Ещё стоимость выступления зависит от дня. В выходные и праздники время звёзд становится в разы дороже, причём среди торжественных дат есть даже такие, как День ВДВ или День металлурга. В декабре самыми золотыми считаются 15–17 декабря и 22–24 декабря.