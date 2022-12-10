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2 часа назад

Лучше по телеку. Стало известно, во сколько обойдутся на корпоративе главные звёзды страны

Секрет Фирмы

Иногда хочется побаловать себя выступлением звезды на собственном вечере, но чтобы потанцевать под любимый хит, придётся раскошелиться или копить лет двадцать. По крайней мере такие расценки предоставил продюсер «Империи музыки» Табриз Шахиди, а он не понаслышке знаком с внутренней кухней шоубиза. Самые дорогие артисты обойдутся в 10–12 млн рублей.

Стало известно, во сколько обойдутся на корпоративе главные звезды страны
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В топ самых дорогостоящих артистов попали Филипп Киркоров, группировка «Ленинград» и Гарик Сукачёв. Они просят за свои выступления от 10 до 12 млн рублей. В два раза дешевле обойдутся группы «Руки вверх» и рэпер Баста.

Подешевле, но всё равно за страшную сумму готовы спеть Леонид Агутин, Полина Гагарина и МакSим — 4–5 млн рублей. Zivert приедет на корпоратив за 3–4 млн рублей, а новая звезда Shaman — всего за 3 млн.

Среди ведущих особой популярностью пользуются Дмитрий Хрусталёв, Николай Басков и Тимур Родригез. В рейтинге есть и другие легенды ремесла — например, Дмитрий Нагиев, Яна Чурикова или Андрей Малахов. Но из-за стоимости (они ещё дороже) на вечера их зовут пореже.

Шахиди объяснил, что обычно в списке указывается чистый гонорар, но на звезду придётся потратиться дополнительно — на жильё, транспорт для неё и музыкантов, гримёров и так далее. Хоть артисты теперь и не устраивают грандиозные шоу с кучей декораций, их всё равно приходится доставлять до места. Поэтому чем дальше от Москвы будет концерт, тем сильнее вырастут дополнительные траты.

Ещё стоимость выступления зависит от дня. В выходные и праздники время звёзд становится в разы дороже, причём среди торжественных дат есть даже такие, как День ВДВ или День металлурга. В декабре самыми золотыми считаются 15–17 декабря и 22–24 декабря.

От хорошего заработка на Новый год не отказываются и иноагенты. Например, минута работы Андрея Макаревича (признан в России иностранным агентом) и его группы «Машина времени» обойдётся хозяину вечера в 200 000 рублей.

Звёзды,Табриз Шахиди,Тимур Родригез,Яна Чурикова,Дмитрий Хрусталев,Андрей Макаревич,Гарик Сукачев,Андрей Малахов,Полина Гагарина,Леонид Агутин,Николай Басков,Дмитрий Нагиев,Филипп Киркоров,
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