Любовь Успенская поделилась своими «ведьминскими» практиками

В ходе общения с журналистами певица заявила, что она является ведьмой.

Эта информация уже давно не является секретом, отметилаУспенская. Среди своих «ведьминских» практик она вспомнила пранаяму. По словам певицы, каждое ее утро начинается именно с этого дыхательного упражнения,взятого из йоги.