Любовь Успенская поделилась своими «ведьминскими» практиками

Любовь Успенская, как и многие российские звезды, посетилацеремонию вручения музыкальной премии «Золотой граммофон».
В ходе общения с журналистами певица заявила, что она является ведьмой.
Эта информация уже давно не является секретом, отметилаУспенская. Среди своих «ведьминских» практик она вспомнила пранаяму. По словам певицы, каждое ее утро начинается именно с этого дыхательного упражнения,взятого из йоги.
«То, что я ведьма — это не секрет», — констатировала
исполнительница.
Вскоре Любовь Успенская станет обладательницей российскогогражданства. Певица призналась, что рада воспитывать свою дочь в РФ, так как гордится этой страной.