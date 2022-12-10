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1 час назад

Любовь Успенская поделилась своими «ведьминскими» практиками

Слово и Дело

Любовь Успенская, как и многие российские звезды, посетилацеремонию вручения музыкальной премии «Золотой граммофон».

Любовь Успенская поделилась своими «ведьминскими» практиками
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В ходе общения с журналистами певица заявила, что она является ведьмой.

Эта информация уже давно не является секретом, отметилаУспенская. Среди своих «ведьминских» практик она вспомнила пранаяму. По словам певицы, каждое ее утро начинается именно с этого дыхательного упражнения,взятого из йоги.

«То, что я ведьма — это не секрет», — констатировала
исполнительница.

Вскоре Любовь Успенская станет обладательницей российскогогражданства. Певица призналась, что рада воспитывать свою дочь в РФ, так как гордится этой страной.

Звёзды,Любовь Успенская,
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