Лариса Долина запретила своим ученикам петь в караоке

Певица Лариса Долина в беседе с News.ru заявила, что запрещает своим ученикам петь в караоке.
По словам артистки, такой запрет связан с тем, что молодые люди идут петь в караоке преимущественно в ночное время. «Студентам по 17–18–20 лет, в этом возрасте голос только начинает формироваться и его надо беречь, в том числе по ночам давать спать», — считает Долина.
Как объяснила певица, сон довольно сильно влияет на «структуру и гибкость» голоса. Сама Долина призналась, что изредка позволяет себе петь в караоке преимущественно песни на английском языке.