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1 час назад

Лариса Долина запретила своим ученикам петь в караоке

Газета.Ruиещё 1

Певица Лариса Долина в беседе с News.ru заявила, что запрещает своим ученикам петь в караоке.

Лариса Долина запретила своим ученикам петь в караоке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам артистки, такой запрет связан с тем, что молодые люди идут петь в караоке преимущественно в ночное время. «Студентам по 17–18–20 лет, в этом возрасте голос только начинает формироваться и его надо беречь, в том числе по ночам давать спать», — считает Долина.

Как объяснила певица, сон довольно сильно влияет на «структуру и гибкость» голоса. Сама Долина призналась, что изредка позволяет себе петь в караоке преимущественно песни на английском языке.

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