Лариса Долина запретила своим ученикам петь в караоке

По словам артистки, такой запрет связан с тем, что молодые люди идут петь в караоке преимущественно в ночное время. «Студентам по 17–18–20 лет, в этом возрасте голос только начинает формироваться и его надо беречь, в том числе по ночам давать спать», — считает Долина.