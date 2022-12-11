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2 часа назад

Лучшие папы на свете: образцовые отцы среди российских звезд

Катерина Саломе

Мы привыкли видеть в соцсетях фотографии счастливых мамочек, которые щедро делятся подробностями о родительстве. Но вопреки убеждениям, такое поведение может быть свойственно и отцам. “Рамблер” расскажет о звездных папах, которые умиляют своими прекрасными отношениями с детьми.

Лучшие папы на свете: образцовые отцы среди российских звезд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сергей Лазарев

Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь. О том, что Сергей впервые стал отцом, мир узнал благодаря папарацци, которые запечатлели его с маленьким сыном, Никитой. Позже родилась и дочь – Анна. Оба ребенка появились от суррогатной матери. Подробностей об этом Лазарев также не раскрывает. Певец старается как можно реже показывать детей прессе, и не баловать их излишней роскошью. По словам отца, он хочет, чтобы дети знали цену деньгам и не были избалованы вниманием журналистов.

Филипп Киркоров

В 2011 году у звезды появилась дочка Алла-Виктория, а в 2012 – сын, Мартин-Кристин. Оба ребенка родились от суррогатной матери. В отличие от Сергея Лазарева, Филипп старается дать детям все самое лучшее. Ребята учатся в элитной школе, постоянно путешествуют и присутствуют на светских мероприятиях вместе с папой. Однако Киркоров все равно печалится, что проводит с детьми мало времени.

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Дмитрий Шепелев

На данный момент телеведущий воспитывает двух сыновей. Старший – Платон, а младший – Тихон. К отношениям с детьми Дмитрий относится философски. Считает, что лучше понимать, а не воспитывать, не стоит говорить «Нельзя!» и указывать, что можно делать, а что – нет. Несмотря на все сложности, он готов отдаться сыновьям полностью. Также он старается оберегать детей от излишнего внимания прессы.

Павел Воля

У комика двое детей – сын Роберт и дочь София. Воля слывет очень заботливым и терпеливым отцом. Помимо этого он старается беречь ребят от посторонних глаз. Изредка он может пошутить о своем отцовстве на выступлениях. Мать семейства, Ляйсан Утяшева рассказывает, что лучший друг их сына Роберта – это папа.

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