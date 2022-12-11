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40 минут назад

Настасья Самбурская поделилась фото с распухшим носом и красными глазами

runews24.ru

Звезда сериала «Универ» пожаловалась фанатам, что никак не может выздороветь.

Самбурская поделилась фото с распухшим носом и красными глазами
Фото: runews24.rurunews24.ru

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская опубликовала в социальных сетях свежую фотографию без макияжа и фильтров. Артистка призналась, что никак не может поправиться после болезни, отметив, что у нее распух нос и покраснели глаза.

Самбурская попросила подписчиков пожалеть ее.

Отметим, что актриса часто фотографируется без макияжа и выставляет в сеть снимки без фотошопа и фильтров. Из-за идеальной внешности ее часто обвиняют в пластических операциях, в частности, в ринопластике. Однако артистка не пытается защититься и опубликовать свои детски фотографии.

Звёзды,Настасья Самбурская,
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