Самбурская поделилась фото с распухшим носом и красными глазами

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская опубликовала в социальных сетях свежую фотографию без макияжа и фильтров. Артистка призналась, что никак не может поправиться после болезни, отметив, что у нее распух нос и покраснели глаза.

Отметим, что актриса часто фотографируется без макияжа и выставляет в сеть снимки без фотошопа и фильтров. Из-за идеальной внешности ее часто обвиняют в пластических операциях, в частности, в ринопластике. Однако артистка не пытается защититься и опубликовать свои детски фотографии.