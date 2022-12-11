Дочь Сталлоне выложила откровенное фото

Средняя дочь актера Сильвестра Сталлоне опубликовала фото в откровенном наряде. Снимок появился в ее личном блоге.
На фотографии Систин в кружевном корсетном мини-платье позирует в автомобиле. В руках девушки коктейль.
Фолловеры 24-летней Систин высоко оценили ее образ: "О боже, потрясающе", "Невероятная девушка, чертовски красивая", "Идеальная".
У Сильвестра Сталлоне три дочери, все от третьего брака с моделью Дженнифер Флавин. Первая жена, коллега Саша Зак у актера родились двое сыновей: старший Сейдж умер в 2012 году в возрасте 36 лет, младшего Серджо поставили диагноз аутизм.
Ранее "Рамблер" писал, что о семье Сталлоне снимут реалити-шоу.