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3 часа назад

Дочь актера Сильвестра Сталлоне выложила откровенное фото

Мира Маркина

Средняя дочь актера Сильвестра Сталлоне опубликовала фото в откровенном наряде. Снимок появился в ее личном блоге.

Дочь Сталлоне выложила откровенное фото
Фото: СоцсетиСоцсети

На фотографии Систин в кружевном корсетном мини-платье позирует в автомобиле. В руках девушки коктейль.

Соцсети

Фолловеры 24-летней Систин высоко оценили ее образ: "О боже, потрясающе", "Невероятная девушка, чертовски красивая", "Идеальная".

Сталлоне признался, что не хочет стареть

У Сильвестра Сталлоне три дочери, все от третьего брака с моделью Дженнифер Флавин. Первая жена, коллега Саша Зак у актера родились двое сыновей: старший Сейдж умер в 2012 году в возрасте 36 лет, младшего Серджо поставили диагноз аутизм.

Ранее "Рамблер" писал, что о семье Сталлоне снимут реалити-шоу.

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