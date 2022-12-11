Дочь Сталлоне выложила откровенное фото

На фотографии Систин в кружевном корсетном мини-платье позирует в автомобиле. В руках девушки коктейль.

У Сильвестра Сталлоне три дочери, все от третьего брака с моделью Дженнифер Флавин. Первая жена, коллега Саша Зак у актера родились двое сыновей: старший Сейдж умер в 2012 году в возрасте 36 лет, младшего Серджо поставили диагноз аутизм.