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2 часа назад

Инстасамку обокрали в Казахстане

РИА "ФедералПресс"

Певица Инстасамка рассказала, что ее обокрали во время концертного тура в Казахстане. У девушки своровали кроссовки.

Инстасамку обокрали в Казахстане
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Думаю, это сделали работники отеля. Не буду говорить название. Это город Караганда. Если вдруг эта информация попадет в этот отель, то свяжитесь с моим менеджером и отдайте кроссовки, плиз. Мне их подарили», – написала звезда в своем телеграм-канале.

Инстасамка добавила, что была вежлива с сотрудниками отеля, поэтому не понимает, почему с ней так обошлись.

По словам певицы, она просит вернуть кроссовки не потому, что они много стоят. Обувь ей дорога, потому что ей подарил кроссовки ее молодой человек. Однако артистка не исключает варианта, что кроссовки уже «носит чья-то дочка или внучка», и надеется, что «хоть размер подошел».

Сейчас артистка просит помощи у своих подписчиков. Девушка опубликовала в социальных сетях снимок украденных кроссовок и попросила поклонников быть внимательными к людям на улице.

«Пожалуйста, если вы увидите кроссовки на ком-то в Караганде или Павлодаре, прошу, поговорите с этим человеком, попросите мне их отдать», – пишет Инстасамка.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Лолита высказалась о преимуществах пенсионного возраста. Певица рассказала, что намерена бесплатно ездить на электричке, потому что она уже пенсионерка.

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