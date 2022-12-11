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1 час назад

Певица Валерия объяснила свою откровенную фотосессию

Мира Маркина

На откровенные фото для мужского журнала в 2008 году исполнительницу уговорил муж Иосиф Пригожин. Об этом она рассказала изданию "7 дней".

Валерия объяснила свою откровенную фотосессию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Валерии, Пригожин хотел показать красоту зрелой женщины. До этого артистка отказывалась от эротических съемок. Посыл фотосессии пара определила так:

"Женщина, даже перешагнув 40-летний рубеж и родив троих детей, может и обязана оставаться желанной и привлекательной".

"Сразу развожусь": почему Валерия не взяла фамилию мужа

Снимки на острове в Таиланде сделал фотограф Антуан Вергл, который работал с Наоми Кэмпбелл, Клаудией Шиффер, Анджелиной Джоли. Параллельно Валерию снимал Пригожин. На взгляд исполнительницы, некоторые кадры "у мужа получились даже лучше, чем у крутого профи".

Ранее "Рамблер" публиковал тяжелые воспоминания Валерии о первом браке.

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