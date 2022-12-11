Валерия объяснила свою откровенную фотосессию

На откровенные фото для мужского журнала в 2008 году исполнительницу уговорил муж Иосиф Пригожин. Об этом она рассказала изданию "7 дней".
По словам Валерии, Пригожин хотел показать красоту зрелой женщины. До этого артистка отказывалась от эротических съемок. Посыл фотосессии пара определила так:
"Женщина, даже перешагнув 40-летний рубеж и родив троих детей, может и обязана оставаться желанной и привлекательной".
Снимки на острове в Таиланде сделал фотограф Антуан Вергл, который работал с Наоми Кэмпбелл, Клаудией Шиффер, Анджелиной Джоли. Параллельно Валерию снимал Пригожин. На взгляд исполнительницы, некоторые кадры "у мужа получились даже лучше, чем у крутого профи".
Ранее "Рамблер" публиковал тяжелые воспоминания Валерии о первом браке.