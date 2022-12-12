Орлова заплатит 10 млн рублей тому, кто докажет, что ее живот накладной

Оказывается, Ольга Орлова и сама не прочь подогреть тему «накладного живота». На днях телеведущая предложила пари всем тем, кто уверен, что она носит накладку из силикона, имитируя беременность. Знаменитость озвучила свое предложение в авторской программе Светланы Бондарчук . «Если у меня живот резиновый, если вы хотите со мной поспорить, я вам показываю свой живот и даю 10 миллионов рублей, если резиновый. Если нерезиновый — вы мне. Я покажу всем!» — заявила Орлова. Такого поворота событий не ожидала даже интервьюер: «Гениально!» — удивленно прокомментировала Бондарчук.

Доверять тем, кто не верит ей самой, экс-солистка «Блестящих» не планирует: «денюжку» сначала придется положить в банковскую ячейку. «Я так себя "троллю" — мне это даже в голову не пришло бы. Знаю звезд, которые действительно воспользовались суррогатной мамой, но никому об этом не сказали, и теперь это их тайна», — объясняет знаменитость. О том, что это тема личная, и волновать никого не должна, Орлова заявляла уже не раз. «Резиновый, не резиновый — вам-то какая разница? За своими животами следите!» — посоветовала она всем любопытствующим.