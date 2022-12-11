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1 час назад

56-летняя модель Синди Кроуфорд снялась обнаженной для рекламы

Мира Маркина

Супермодель Синди Кроуфорд появилась полностью обнаженной в рекламе собственной линейки по уходу за волосами. Она выложила видео в личном блоге.

56-летняя Кроуфорд снялась обнаженной для рекламы
Фото: СоцсетиСоцсети

В рекламном ролике 56-летняя Синди Кроуфорд принимает душ и моет голову шампунем из линейки Meaningful Beauty, которую запустила сама. Затем модель обнаруживает, что любимого шампуня больше не осталось.

"Вам знакомо это чувство, когда вы собираетесь вымыть голову, залезаете в ванную и понимаете, что шампунь закончился? Оставайтесь с нами, чтобы вовремя пополнять запасы", — появляется надпись за кадром.

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Синди Кроуфорд запустила бренд Meaningful Beauty в 2004 году. Изначально марка занималась только антивозрастными средствами для кожи, но в прошлом году супермодель начала выпускать уходовую косметику для волос.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как в прессе впервые показали обнаженную женскую грудь.

Звёзды,Синди Кроуфорд,
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