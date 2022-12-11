Виктория Бекхэм рассказала о пластике носа

Бывшая солистка группы Spice Girls, бизнесвумен Виктория Бекхэм сказала, что никогда не делала пластику носа. Она ответила всем, кто ее в этом подозревал, в рождественском видео подруги — визажиста Шарлотты Тилбери.
Бекхэм пожаловалась, что "устала" от постоянных обвинений в том, что злоупотребляет пластической хирургией.
"Люди постоянно говорят, что у меня была ринопластика, но я никогда ее не делала, у меня всегда был такой нос. А перемены, которые вы видите — это просто секреты правильного макияжа", — сказала Виктория.
После признания Шарлотта Тилбери показала, как контуринг и хайлайтер помогают визуально "уменьшить" нос. Моделью выступила Виктория Бекхэм.
Пять лет назад Виктория Бекхэм опубликовала открытое письмо самой себе в британском Vogue. Там она рассказала о пластических операциях на груди, которые перенесла. В молодости певица увеличила бюст, но через несколько лет избавилась от имплантов.
Ранее "Рамблер" писал о бьюти-приеме, который поможет подтянуть веки без пластики.