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1 час назад

Бизнесвумен Виктория Бекхэм рассказала о пластике носа

Мира Маркина

Бывшая солистка группы Spice Girls, бизнесвумен Виктория Бекхэм сказала, что никогда не делала пластику носа. Она ответила всем, кто ее в этом подозревал, в рождественском видео подруги — визажиста Шарлотты Тилбери.

Виктория Бекхэм рассказала о пластике носа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бекхэм пожаловалась, что "устала" от постоянных обвинений в том, что злоупотребляет пластической хирургией.

"Люди постоянно говорят, что у меня была ринопластика, но я никогда ее не делала, у меня всегда был такой нос. А перемены, которые вы видите — это просто секреты правильного макияжа", — сказала Виктория.

После признания Шарлотта Тилбери показала, как контуринг и хайлайтер помогают визуально "уменьшить" нос. Моделью выступила Виктория Бекхэм.

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Пять лет назад Виктория Бекхэм опубликовала открытое письмо самой себе в британском Vogue. Там она рассказала о пластических операциях на груди, которые перенесла. В молодости певица увеличила бюст, но через несколько лет избавилась от имплантов.

Ранее "Рамблер" писал о бьюти-приеме, который поможет подтянуть веки без пластики.

Звёзды,Виктория Бекхэм,
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