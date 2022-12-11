Рэпер P.Diddy стал отцом в шестой раз

53-летний рэпер P.Diddy — он же Пафф Дэдди, он же Дидди — продолжает расширять свою и без того немаленькую семью. О радостном событии музыкант сообщил в Инстаграме (запрещен в РФ), в котором у него более 15 миллионов подписчиков.
«Я так счастлив приветствовать мою малышку Лав Шон Комбс в этом мире, — написал Дидди в запрещенной сети. — Мама Комбс, Куинси, Джастин, Кристиан, Ченс, Д’Лила, Джесси и я — все мы так любим тебя! Бог — величайший!»
Забавная деталь: легендарный хип-хоп-исполнитель и продюсер фактически назвал дочь в честь себя, любимого. Свое настоящее имя — Шон Джон Комбс он позже изменил на Шон Лав Комбс. Переставляем местами — и вуаля, готово.
Источник издания TMZ утверждает, что девочка родилась в больнице Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, еще в октябре этого года. А вот про мать ребенка журналистам остается только гадать. Счастливый отец деталей не раскрывает, хотя известно, что он состоит в открытых отношениях с 28-летней певицей Юнг Майами.
Ну и напоследок вспомним всех детей любвеобильной звезды. Старшего ребенка— 28-летнего Джастина Диора Комбса — ему родила экс-герлфренд Миса Хилтон. От покойной возлюбленной Ким Портер у рэпера остались 24-летний сын Кристиан Комбс и 15-летние близнецы Д’Лила Стар Комбс и Джесси Джеймс Комбс. Также он усыновил 31-летнего Квинси — ребенка Ким от предыдущих отношений А Сара Чепмен родила рэперу дочь по имени Ченс Комбс, сейчас девочке 15 лет.