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39 минут назад

Рэпер P.Diddy стал отцом в шестой раз

Super.ru

53-летний рэпер P.Diddy — он же Пафф Дэдди, он же Дидди — продолжает расширять свою и без того немаленькую семью. О радостном событии музыкант сообщил в Инстаграме (запрещен в РФ), в котором у него более 15 миллионов подписчиков.

Рэпер P.Diddy стал отцом в шестой раз
Фото: Super.ruSuper.ru

«Я так счастлив приветствовать мою малышку Лав Шон Комбс в этом мире, — написал Дидди в запрещенной сети. — Мама Комбс, Куинси, Джастин, Кристиан, Ченс, Д’Лила, Джесси и я — все мы так любим тебя! Бог — величайший!»

Забавная деталь: легендарный хип-хоп-исполнитель и продюсер фактически назвал дочь в честь себя, любимого. Свое настоящее имя — Шон Джон Комбс он позже изменил на Шон Лав Комбс. Переставляем местами — и вуаля, готово.

Источник издания TMZ утверждает, что девочка родилась в больнице Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, еще в октябре этого года. А вот про мать ребенка журналистам остается только гадать. Счастливый отец деталей не раскрывает, хотя известно, что он состоит в открытых отношениях с 28-летней певицей Юнг Майами.

Ну и напоследок вспомним всех детей любвеобильной звезды. Старшего ребенка— 28-летнего Джастина Диора Комбса — ему родила экс-герлфренд Миса Хилтон. От покойной возлюбленной Ким Портер у рэпера остались 24-летний сын Кристиан Комбс и 15-летние близнецы Д’Лила Стар Комбс и Джесси Джеймс Комбс. Также он усыновил 31-летнего Квинси — ребенка Ким от предыдущих отношений А Сара Чепмен родила рэперу дочь по имени Ченс Комбс, сейчас девочке 15 лет.

Звёзды,Ким Портер,Джесси Джеймс,
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