Джиган и Оксана Самойлова отметят свадьбу в прямом эфире

Рэпер Джиган и его супруга модель Оксана Самойлова решили пышно отметить десятилетие совместной жизни и отпраздновать свадьбу второй раз.

Фото: Соцсети Соцсети

Самойлова призналась, что их первая свадьба была довольно скромной, так как тогда молодожены еще не имели возможности роскошно отметить торжество и расписались вдвоем. Теперь же они хотят исправить это и сыграть свадьбу по всем законам шоубизнеса – с размахом, с известными гостями, громко и ярко.

Super.ru опубликовали эксклюзивную информацию о том, что торжество Джигана и Самойловой состоится уже завтра, 12 декабря 2022, и наблюдать за ним сможет каждый желающий, ведь все происходящее будет транслироваться в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте в 17:00.

Есть информация, что выступать на празднике будут такие звездные группы, как Artik&Asti и рэп-дуэт HammAli & Navai.