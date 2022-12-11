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2 часа назад

Певица Валерия показала, как учит внучку играть на пианино

runews24.ruиещё 1

54-летняя певица Валерия показала, как обучает свою внучку Селин игре на пианино.

Певица Валерия показала, как учит внучку играть на пианино
Фото: Runews24Runews24

Соответствующее видео артистка опубликовала на своей странице в социальных сетях, подписав публикацию:

«Не могу не выложить».

Валерия и дочка ее сына Арсения и невестки Лианы Селин часто проводят время вместе. Знаменитая бабушка старается привить внучке любовь к музыке, например, научить играть на пианино.

Соцсети

Селин даже сыграла свою первую в жизни гамму. Валерия же гордится своей внучкой и решила похвалиться ее первыми музыкальными достижениями с подписчиками, которые, кстати, засыпали певицу милыми и добрыми комментариями.

По мнению пользователей, Селин станет талантливой пианисткой.

Звёзды,Валерия,
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