На Прилучного набросились из-за экстремального видео с детьми

Павел Прилучный провел выходные с женой Зепюр Брутян, сыном Тимофеем и дочкой Мией от первого брака и... тигром! Да, самым настоящим. Если вы думаете, что все происходило в зоопарке или цирке, то спешим сказать, что это не так. Тигр в сопровождении своего хозяина приехал в гости к Павлу и Зепюр. Вместе они фотографировались с животным, держали за поводок и гладили по спине. И если Павел еще как-то с осторожностью посматривал на зверя, то на лице Зепюр и Мии не было ни малейшей тревоги. Актриса мило улыбалась, а девочка отважно разгуливала с хищником по улице, держа за поводок.