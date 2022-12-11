Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
2 часа назад

На Павла Прилучного набросились подписчики из-за экстремального видео с женой и дочкой

Super.ru

Павел Прилучный провел выходные с женой Зепюр Брутян, сыном Тимофеем и дочкой Мией от первого брака и... тигром! Да, самым настоящим. Если вы думаете, что все происходило в зоопарке или цирке, то спешим сказать, что это не так. Тигр в сопровождении своего хозяина приехал в гости к Павлу и Зепюр. Вместе они фотографировались с животным, держали за поводок и гладили по спине. И если Павел еще как-то с осторожностью посматривал на зверя, то на лице Зепюр и Мии не было ни малейшей тревоги. Актриса мило улыбалась, а девочка отважно разгуливала с хищником по улице, держа за поводок.

На Прилучного набросились из-за экстремального видео с детьми
Фото: Super.ruSuper.ru

«Уходящий год провожаем вместе с тигром. Провели замечательный день с детьми в компании этих красивых животных. Нам очень понравилось!» — написал Прилучный в сети.

Соцсети

Как выяснилось, это был сюрприз, а не запланированный экстрим. Но подписчикам от этого менее опасным действо не показалось. Многие тут же набросились на актера.

«А мама детей разрешила? Это же так опасно. Зачем такой гламур из 90-х? Такое уже давно не модно. Усмирять тигров — это учить детей жестокости»; «Это хищник, так нельзя... рисковать детьми нельзя!»; «Как мама отпустила на такую фотосессию?»; «Я бы сошла с ума, если бы мой муж сделал такое фото с детьми»; «А за детей не страшно? У меня сердце замерло...» — пишут напуганные поклонники Павла.

Что же, предлагаем вам самостоятельно оценить уровень экстрима и публикуем нашумевшее видео:

Звёзды,Павел Прилучный,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители