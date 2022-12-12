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26 минут назад

Кейт Миддлтон подозревают в четвертой беременности

РИА "ФедералПресс"

Кейт Миддлтон спровоцировала слухи о своей четвертой беременности. Это произошло во время ее первого публичного появления после выхода сериала о принце Гарри и Меган Маркл.

Кейт Миддлтон подозревают в четвертой беременности
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В соцсетях Уэльских появились новые снимки герцогини Кэтрин, анонсирующие ее участие в рождественском концерте Together at Christmas», – пишет Marie Claire.

На фотографиях Кейт позирует на фоне праздничной ели и подарков в приталенном красном платье. Поклонники отметили позу принцессы Уэльской: она сложила руки в районе живота, который кажется округлившимся.

Некоторые пользователи Сети считают, что такие фото опубликованы специально, чтобы отвести внимание от сериала Меган и Гарри. Тем не менее, слухи о четвертой беременности Кейт появляются последние несколько лет.

Звёзды,принц Гарри,Кейт Миддлтон,
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