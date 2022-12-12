Кейт Миддлтон подозревают в четвертой беременности

Кейт Миддлтон спровоцировала слухи о своей четвертой беременности. Это произошло во время ее первого публичного появления после выхода сериала о принце Гарри и Меган Маркл.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«В соцсетях Уэльских появились новые снимки герцогини Кэтрин, анонсирующие ее участие в рождественском концерте Together at Christmas», – пишет Marie Claire.

На фотографиях Кейт позирует на фоне праздничной ели и подарков в приталенном красном платье. Поклонники отметили позу принцессы Уэльской: она сложила руки в районе живота, который кажется округлившимся.