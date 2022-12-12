Чеботина призналась, что лишилась многих друзей после своего успеха

Певица Люся Чеботина призналась в беседе с "Пятым каналом", что лишилась друзей после популярности. Чеботина заявила, что друзья проверяются не в горе, а в счастье.

"Многие как-то сами собой отвалились, многие пришли. Я ценю тех, кто был со мной до и во время моего взлета", - рассказала музыкантка.

Ранее Чеботина рассказала, как во время исполнения сложного элемента хореографии на концерте была в доле секунды от того, чтобы ее уронили. По словам артистки, она могла разбиться, если бы ее не подхватили вовремя.