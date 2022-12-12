Моника Беллуччи снялась в прозрачной рубашке без белья

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи приняла участие в откровенной фотосессии для немецкого журнала Madame. Соответсвующие снимки опубликованы в официальном Instagram-аккаунте издания (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

58-летняя знаменитость снялась для обложки в рубашке с золотистыми пайейтками бренда Valentino, прозрачная ткань которой оголяла ее грудь. При этом на размещенном кадре видно, что на ней не было нижнего белья, а в качестве украшений она выбрала серьги ювелирного дома Cartier. Вдобавок телезвезда позировала в брючном костюме Alexander Mcqueen черного цвета.

Известно, что автором съемки выступил фотограф Зеб Деймен, а стилистом — Константин Констент.