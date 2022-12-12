Бритни Спирс повторила свой культовый образ 2000 года

«Веселый Санта уже в пути! Моя цель в этом году — научиться чувствовать себя так же комфортно с окружающими, как и им со мной! Хочу в этом году пойти на свадьбу, взять микрофон, спеть пару песен и восемь раз упасть! Это мой первый год за последние 15 лет, когда ко мне будут относиться, как к равной», — заявила Спирс.