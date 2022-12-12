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1 час назад

Катя Кищук рассталась с американским рэпером Slowthai

Газета.Ru

Певица Катя Кищук рассказала о расставании с бойфрендом. Об этом пишет The Flow.

Катя Кищук рассталась с американским рэпером Slowthai
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Экс-вокалистка группы Serebro встречалась с американским рэпером Slowthai и родила от него ребенка. Однако пара приняла решение разойтись. «Я желаю Таю невероятного счастья, найти себе клевого партнера, чтобы все было хорошо. Потому что я хочу, чтобы сын видел счастливого папу», — высказалась Кищук.

Артистка рассказала, что столкнулась с абьюзом в отношениях. По ее словам, бывший бойфренд применял неглект (форма психологического насилия, при котором человек открыто проявляет неуважение к чувствам и потребностям партнера — прим. «Газеты.Ru»).

«На протяжении двух лет я жила в другой стране без семьи и без шансов завести друзей. Я никуда не выходила и сидела дома. Не знаю, что еще сказать. Будьте, в общем, аккуратны», — отметила Кищук.

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