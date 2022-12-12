Адель рассказала о посещении психолога пять раз в день

Исполнительница сообщила, что во время прекращения отношений с мужем у нее было пять терапевтических сеансов с психологом в день. Артистка добавила, что позже из-за напряженного графика ей не удавалось посещать специалиста на протяжении нескольких лет, однако недавно она вновь начала проходить терапию.