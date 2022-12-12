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1 час назад

Адель рассказала о посещении психолога пять раз в день

Lenta.ruиещё 1

Британская певица Адель рассказала о переживаниях в период развода с предпринимателем Саймоном Конекки. Об этом сообщает The Independent.

Адель рассказала о посещении психолога пять раз в день
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исполнительница сообщила, что во время прекращения отношений с мужем у нее было пять терапевтических сеансов с психологом в день. Артистка добавила, что позже из-за напряженного графика ей не удавалось посещать специалиста на протяжении нескольких лет, однако недавно она вновь начала проходить терапию.

«Теперь я делаю это, потому что просто хочу быть уверенной, что каждую неделю наполняю себя, чтобы убедиться, что я могу дать вам все», — сообщила Адель, подчеркнув, что живые выступления до сих пор вызывают у нее страх.

Певица вышла замуж за Саймона Конекки в 2018 году. Спустя три года, в 2021-м, пара подала на развод.

Звёзды,Саймон Конекки,Адель,
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