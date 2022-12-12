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41 минуту назад

Отец Киркорова рассказал о самочувствии после госпитализации

Газета.Ruиещё 1

Певец Бедрос Киркоров поделился в беседе с mk.ru подробностями своего самочувствия. Киркоров-старший отметил, что уже выписался из больницы и чувствует себя нормально. По словам артиста, он провел в клинике два дня. Музыкант обратился к врачам из-за сильных болей после "неудачной" блокады на ноге.

Отец Киркорова рассказал о самочувствии после госпитализации
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ранее в СМИ сообщали, что Киркоров-старший был госпитализирован из-за проблем с легкими и возможной пневмонией. Однако певец опроверг данную информацию. Он объяснил, что изначально специалисты подозревали у музыканта пневмонию, однако причиной недуга стали отложения кальция в организме.

"Я уже сколько раз попадал в такую ситуацию, что, когда врачи видят, что на снимках темно, они ставят диагноз пневмония, а это просто кальций", - объяснил Киркоров-старший.

Артист добавил, что после госпитализации за него очень сильно переживал его сын Филипп Киркоров. Певец не был в Москве и не мог сам навестить отца. Несмотря на проблемы со здоровьем, Киркоров-старший планирует на Новый год устроить несколько концертов.

"Я буду делать выступления с молодыми певцами. Они неизвестные, но будут известными", - заключил музыкант.

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