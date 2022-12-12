Волочкова заявила о скорой свадьбе

"У меня любимый человек, у меня скоро свадьба, какой может быть поиск спутника? Вчера на спектакле, где была тысяча человек, мой любимый вышел на сцену и подарил мне огромную композицию с пуантами из сахара, признался мне в любви", — поделилась балерина.