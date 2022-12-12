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42 минуты назад

Волочкова заявила о скорой свадьбе

Мира Маркина

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что в скором времени планирует замужество. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Волочкова заявила о скорой свадьбе
Фото: Telegram-канал Анастасии ВолочковойTelegram-канал Анастасии Волочковой

Спутником артистки стал мужчина, подаривший ей "композицию с пуантами из сахара", однако имени возлюбленного она не раскрывает. В беседе с изданием Волочкова рассказала, что наконец-то "встретила свою любовь" и не ищет новых знакомств.

"У меня любимый человек, у меня скоро свадьба, какой может быть поиск спутника? Вчера на спектакле, где была тысяча человек, мой любимый вышел на сцену и подарил мне огромную композицию с пуантами из сахара, признался мне в любви", — поделилась балерина.

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Ранее супруга Диброва призналась, сколько платит за коммуналку.

Звёзды,Анастасия Волочкова,
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