Волочкова заявила о скорой свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что в скором времени планирует замужество. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Спутником артистки стал мужчина, подаривший ей "композицию с пуантами из сахара", однако имени возлюбленного она не раскрывает. В беседе с изданием Волочкова рассказала, что наконец-то "встретила свою любовь" и не ищет новых знакомств.
"У меня любимый человек, у меня скоро свадьба, какой может быть поиск спутника? Вчера на спектакле, где была тысяча человек, мой любимый вышел на сцену и подарил мне огромную композицию с пуантами из сахара, признался мне в любви", — поделилась балерина.