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1 час назад

Анна Семенович заявила о важности секса в своей жизни

Газета.Ru

Певица Анна Семенович в разговоре с порталом PROZvezd отметила, что считает секс крайне важной для себя частью жизни.

Анна Семенович заявила о важности секса в своей жизни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Секс для меня очень важен. Это - часть нашей жизни. Это удовольствие. Я не воздерживаюсь. Конечно, каждый сходит с ума, как хочет. Но я не понимаю, зачем воздерживаться", - высказалась Семенович.

По словам певицы, ей важно, чтобы возлюбленный вне зависимости от возраста мог ее "завести". Вместе с этим звезда призналась, что не пользуется сайтами знакомств из-за опасений нарваться на маньяка. Семенович считает, что секс после 40 лет - особенно прекрасен, так как у человека уже достаточно опыта.

Звёзды,Анна Семенович,
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