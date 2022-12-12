Анна Семенович заявила о важности секса в своей жизни

"Секс для меня очень важен. Это - часть нашей жизни. Это удовольствие. Я не воздерживаюсь. Конечно, каждый сходит с ума, как хочет. Но я не понимаю, зачем воздерживаться", - высказалась Семенович.

По словам певицы, ей важно, чтобы возлюбленный вне зависимости от возраста мог ее "завести". Вместе с этим звезда призналась, что не пользуется сайтами знакомств из-за опасений нарваться на маньяка. Семенович считает, что секс после 40 лет - особенно прекрасен, так как у человека уже достаточно опыта.