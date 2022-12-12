Поклонники Анфисы Чеховой узнали вес ее груди

Поклонники телеведущей Анфисы Чеховой узнали вес ее груди. Такой информацией Чехова поделилась сама.
Девушка опубликовала видео в своем профиле в социальной сети. Она показала фанатам, что девушки одинаковой комплекции могут весить по-разному именно из-за грудь. Чехова подчеркнула, что там находится жир и молочные железы.
По словам телеведущей, взвешивать грудь необходимо при похудении. Так как, пытаясь избавить от лишних килограмм, девушки могут потерять то, что их выделяло.
Для тех, кто захочет это сделать, в ролике Чехова привела формулу для расчета и технику его проведения.