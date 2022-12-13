Звезда «Ворониных» рассказала о насилии

Актриса Екатерина Волкова поделилась ужасающими подробностями трагедии, которая случилась с ее близкой подругой. Детали случившегося приводит издание 7Дней.ru.
«Мою подругу изнасиловали. Я узнала об этом случайно. Подруга не обращалась в органы, не рассказала о происшествии близким. Ей было страшно и стыдно, а еще она винила себя в случившемся», — поделилась артистка, добавив, что ее буквально трясет от злости и бессилия.
Воспитывающая 11-летнюю дочь звезда «Ворониных» напомнила, что крайне важно проводить откровенные беседы с детьми. Таким образом, считает она, можно обезопасить малышей от домогательств в будущем.
Ранее мы писали о том, что звезда «Ворониных» показала фигуру в купальнике.