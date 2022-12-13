Звезда «Ворониных» рассказала о насилии

«Мою подругу изнасиловали. Я узнала об этом случайно. Подруга не обращалась в органы, не рассказала о происшествии близким. Ей было страшно и стыдно, а еще она винила себя в случившемся», — поделилась артистка, добавив, что ее буквально трясет от злости и бессилия.