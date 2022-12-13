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3 часа назад

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова рассказала о насилии

Катерина Саломе

Актриса Екатерина Волкова поделилась ужасающими подробностями трагедии, которая случилась с ее близкой подругой. Детали случившегося приводит издание 7Дней.ru.

Звезда «Ворониных» рассказала о насилии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мою подругу изнасиловали. Я узнала об этом случайно. Подруга не обращалась в органы, не рассказала о происшествии близким. Ей было страшно и стыдно, а еще она винила себя в случившемся», — поделилась артистка, добавив, что ее буквально трясет от злости и бессилия.

Звезда «Ворониных» станет мамой в 19 лет

Воспитывающая 11-летнюю дочь звезда «Ворониных» напомнила, что крайне важно проводить откровенные беседы с детьми. Таким образом, считает она, можно обезопасить малышей от домогательств в будущем.

Ранее мы писали о том, что звезда «Ворониных» показала фигуру в купальнике.

Звёзды,Екатерина Волкова,
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