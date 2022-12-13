Свадьба года: Джиган и Самойлова снова поженились

12 декабря состоялась самая громкая свадьба уходящего 2022 года. Оксана Самойлова во второй раз вышла замуж за Джигана. Пара расписалась еще десять лет назад, однако тогда у них не было возможности отпраздновать событие по всем правилам. По этой причине супруги решили устроить грандиозное торжество сейчас. Как прошло мероприятие, читайте в материале «Рамблера».

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За праздником звезд следили буквально сотни тысяч поклонников пары. Джиган и Оксана позаботились о поклонниках и организовали прямую трансляцию ВКонтакте (запись уже собрала семь миллионов просмотров), чтобы каждый смог насладиться их сказочной свадьбой.

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Невеста шла под венец в роскошном белом платье с длинным шлейфом и сияющей фатой, расшитым тысячей кристаллов (как сообщила Самойлова, один из свадебных салонов подарил ей этот наряд за 2,5 миллиона рублей). Жених был одет в классический брючный костюм с белым пиджаком. У алтаря Оксана и Денис обменялись клятвами, а на фоне звучали голоса их детей.

Среди гостей были замечены: Тимати с Валентиной Ивановой (хотя как писали в СМИ, пара рассталась несколько месяцев назад), Егор Крид, Лена Перминова, Яна Рудковская, Анна Седокова, Клава Кока (которая, к слову, опоздала на торжество на четыре часа), Ассоль с ST и многие другие. Вели торжество участники шоу «Импровизация». Дресс-код мероприятия — rose antique.

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После официальной части Джиган и Оксана Самойлова зажигали вместе с гостями под треки HammAli & Navai и Artik & Asti. Отдельного внимания заслуживает первый танец звезд. Влюбленные кружились под инструментальную версию Lovely Билли Айлиш.

Не обошлось мероприятие и без традиционных развлечений: так, букет невесты поймала Клава Кока, а вот счастливым обладателем бутоньерки стал продюсер Алексей Новацкий.