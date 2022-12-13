Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
0° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
3 часа назад

Свадьба года: Джиган и Самойлова снова поженились

Мира Маркина

12 декабря состоялась самая громкая свадьба уходящего 2022 года. Оксана Самойлова во второй раз вышла замуж за Джигана. Пара расписалась еще десять лет назад, однако тогда у них не было возможности отпраздновать событие по всем правилам. По этой причине супруги решили устроить грандиозное торжество сейчас. Как прошло мероприятие, читайте в материале «Рамблера».

Свадьба года: Джиган и Самойлова снова поженились
Фото: СоцсетиСоцсети

За праздником звезд следили буквально сотни тысяч поклонников пары. Джиган и Оксана позаботились о поклонниках и организовали прямую трансляцию ВКонтакте (запись уже собрала семь миллионов просмотров), чтобы каждый смог насладиться их сказочной свадьбой.

Соцсети

Невеста шла под венец в роскошном белом платье с длинным шлейфом и сияющей фатой, расшитым тысячей кристаллов (как сообщила Самойлова, один из свадебных салонов подарил ей этот наряд за 2,5 миллиона рублей). Жених был одет в классический брючный костюм с белым пиджаком. У алтаря Оксана и Денис обменялись клятвами, а на фоне звучали голоса их детей.

Среди гостей были замечены: Тимати с Валентиной Ивановой (хотя как писали в СМИ, пара рассталась несколько месяцев назад), Егор Крид, Лена Перминова, Яна Рудковская, Анна Седокова, Клава Кока (которая, к слову, опоздала на торжество на четыре часа), Ассоль с ST и многие другие. Вели торжество участники шоу «Импровизация». Дресс-код мероприятия — rose antique.

Соцсети

После официальной части Джиган и Оксана Самойлова зажигали вместе с гостями под треки HammAli & Navai и Artik & Asti. Отдельного внимания заслуживает первый танец звезд. Влюбленные кружились под инструментальную версию Lovely Билли Айлиш.

Не обошлось мероприятие и без традиционных развлечений: так, букет невесты поймала Клава Кока, а вот счастливым обладателем бутоньерки стал продюсер Алексей Новацкий.

В финале вечера Оксана Самолова переоделась в полупрозрачное блестящее платье, которое подчеркнуло ее фигуру. В таком эффектном образе виновники торжества угощали гостей гигантским свадебным тортом, который был украшен фигурками их семьи.

Звёзды,Билли Айлиш,Оксана Самойлова,Клава Кока,Крид,Тимати,Валентина Иванова,Анна Седокова,Яна Рудковская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители