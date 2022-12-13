Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
0° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
2 часа назад

56-летняя Сальма Хайек вышла в свет в корсетном платье с глубоким декольте

Газета.Ru

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек посетила мероприятие, посвященное 10-летию глянцевого журнала DuJour. Фотографии с вечеринки появились на Daily Mail.

56-летняя Хайек вышла в свет в платье с глубоким декольте
Фото: Газета.руГазета.ру

56-летняя актриса появилась на красной дорожке нью-йоркского отеля Hard Rock в черном корсетном платье в пол, декорированном кружевом и лентами. Она дополнила образ черной сумкой из кожи рептилии и изящными серьгами с жемчужными подвесками. Звезда «От заката до рассвета» собрала волосы с пучок и сделала яркий макияж с акцентом на глаза, а губы накрасила помадой ягодного оттенка.

Недавно Сальма Хайек вместе со своей 15-летней дочерью Валентиной дали интервью журналу Vogue Mexico. Актриса призналась, что многому научилась у дочери-подростка.

«Например, я хорошо делаю макияж. Но теперь меня учит Валентина», — рассказала звезда.

Звёзды,Сальма Хайек,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители