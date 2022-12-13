56-летняя Хайек вышла в свет в платье с глубоким декольте

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек посетила мероприятие, посвященное 10-летию глянцевого журнала DuJour. Фотографии с вечеринки появились на Daily Mail.
56-летняя актриса появилась на красной дорожке нью-йоркского отеля Hard Rock в черном корсетном платье в пол, декорированном кружевом и лентами. Она дополнила образ черной сумкой из кожи рептилии и изящными серьгами с жемчужными подвесками. Звезда «От заката до рассвета» собрала волосы с пучок и сделала яркий макияж с акцентом на глаза, а губы накрасила помадой ягодного оттенка.
Недавно Сальма Хайек вместе со своей 15-летней дочерью Валентиной дали интервью журналу Vogue Mexico. Актриса призналась, что многому научилась у дочери-подростка.
«Например, я хорошо делаю макияж. Но теперь меня учит Валентина», — рассказала звезда.