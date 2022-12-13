56-летняя Хайек вышла в свет в платье с глубоким декольте

56-летняя актриса появилась на красной дорожке нью-йоркского отеля Hard Rock в черном корсетном платье в пол, декорированном кружевом и лентами. Она дополнила образ черной сумкой из кожи рептилии и изящными серьгами с жемчужными подвесками. Звезда «От заката до рассвета» собрала волосы с пучок и сделала яркий макияж с акцентом на глаза, а губы накрасила помадой ягодного оттенка.