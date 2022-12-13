Певица Валерия рассказала о дружбе в шоу-бизнесе

Валерия приняла участие в Большом Рождественском концерте группы «Земляне». Мероприятие прошло на столичной ВТБ-Арене. За кулисами с 54-летней певицей пообщался корреспондент издания «Дни.ру».

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Многие люди считают, что шоу-бизнес – это клубок обнимающихся змей, так как дружба между артистами невозможна, присутствует лишь конкуренция. По словам певицы, не все способны пережить карьерные достижения другого человека. Но друзья нужны в любой ситуации – и когда хорошо, и когда плохо.

Валерия весьма серьезно относится к понятию дружбы. По ее мнению, дружба требует постоянного служения. Если общаться только по телефону и встречаться раз в 3 года – это не дружба, уверена исполнительница.

К счастью, у певицы в шоу-бизнесе имеются друзья. «Ближе всех мы общаемся с Виктором Дробышом, с которым у нас был даже совместный альбом. Дружим и с семьей Маликовых. Хотя самые тесные отношения у меня с людьми не из музыкальной сферы», – поделилась знаменитость.