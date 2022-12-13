Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
0° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
1 час назад

Бритни Спирс поделилась редким совместным кадром с мужем Сэмом Асгари

Газета.Ru

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась с подписчиками своих социальных сетей новым видеороликом, в котором появляется ее муж Сэм Асгари.

Бритни Спирс поделилась редким совместным кадром с мужем
Фото: Газета,руГазета,ру

41-летняя певица опубликовала в личном блоге видео, снятое в частном самолете. В ролике Бритни Спирс, одетая в укороченную белую блузку с широкими рукавами, клетчатую мини-юбку и красные сапоги-ботфорты, «в танце» сообщает подписчикам, что они с мужем Сэмом Асгари летят в Нью-Йорк. Затем в ролике появляется и сам Асгари: 28-летний Сэм обнимает жену у входа в самолет, а затем целует Бритни в щеку.

«Нью-Йорк, я иду! Как насчет яблок», — подписала ролик Бритни.

Бритни опубликовала видео с мужем после того, как он попросил поклонников певицы оставить ее в покое и уважать ее личную жизнь.

«Социальные сети могут травмировать. Иногда полезно сделать перерыв. Она свободная женщина и имеет право делать то, что ей нравится. Я уважаю ее частную жизнь и всегда готов встать на ее защиту», — написал Сэм Асгари.

Звёзды,Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители