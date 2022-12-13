Бритни Спирс поделилась редким совместным кадром с мужем

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась с подписчиками своих социальных сетей новым видеороликом, в котором появляется ее муж Сэм Асгари.
41-летняя певица опубликовала в личном блоге видео, снятое в частном самолете. В ролике Бритни Спирс, одетая в укороченную белую блузку с широкими рукавами, клетчатую мини-юбку и красные сапоги-ботфорты, «в танце» сообщает подписчикам, что они с мужем Сэмом Асгари летят в Нью-Йорк. Затем в ролике появляется и сам Асгари: 28-летний Сэм обнимает жену у входа в самолет, а затем целует Бритни в щеку.
«Нью-Йорк, я иду! Как насчет яблок», — подписала ролик Бритни.
Бритни опубликовала видео с мужем после того, как он попросил поклонников певицы оставить ее в покое и уважать ее личную жизнь.
«Социальные сети могут травмировать. Иногда полезно сделать перерыв. Она свободная женщина и имеет право делать то, что ей нравится. Я уважаю ее частную жизнь и всегда готов встать на ее защиту», — написал Сэм Асгари.